13:17 08.01.2026

Мін'юст є учасником 9 погоджених урядом експериментальних проєктів, а МЗС - координатором одного проєкту

Міністерство юстиції України є учасником дев’яти експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів, а Міністерство закордонних справ є координатором одного проєкту.

Згідно з відповіддю Мін’юсту на запит агентства "Інтерфакс-Україна", міністерство повідомило, що є учасником дев’яти  експериментальних проєктів, зокрема: проєкт у сфері державної реєстрації актів цивільного стану; проєкт щодо державної реєстрації шлюбу; проєкт щодо державної реєстрації актів цивільного стану та видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану за межами України з проставленим апостилем; проєкт щодо проведення державної реєстрації  шлюбу в електронній формі; проєкт щодо проведення державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі; проєкт щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини; проєкт щодо реєстрації вчинених нотаріусами нотаріальних дій в Електронному реєстрі нотаріальних дій; проєкт щодо забезпечення можливості діяльності громадської організації на підставі модельного статуту; проєкт щодо надання згоди одного з батьків на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, у супроводі другого з батьків у формі заяви, сформованої засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

В свою чергу, у Міністерстві закордонних справ повідомило, що є одним із координаторів проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами громадян України, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та інформаційно-комунікаційної системи "еКонсул".

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України є координатором 18 експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів; Міністерство культури України реалізує три експериментальні проєкти, ще один готується до впровадження; Міністерство у справах ветеранів України реалізує дев’ять експериментальних проєктів; Міністерство освіти і науки України реалізує дев’ять експериментальних проєктів; Міністерство внутрішніх справ України координує чотири експериментальні проєкти; Міністерство фінансів України реалізує два експериментальні проєкти; Міністерство оборони України реалізує 13 експериментальних проєктів; Міністерство цифрової трансформації України реалізує дев’ять експериментальних проєктів; Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України реалізує 7 експериментальних проєктів.

У вересні група народних депутатів зареєструвала в парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.

