17:06 05.01.2026

Мінветеранів реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо підтримки ветеранів і захисників

Міністерство у справах ветеранів України реалізує дев'ять експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів.

Згідно з відповіддю Мінветеранів на запит агентства "Інтерфакс-Україна", міністерство повідомило, що є реалізує дев'ять експериментальних проєктів, зокрема: проект щодо надання послуг з адаптації окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та повністю або частково втратили зір" (з вересня 2025 року до кінця грудня 2026 року); проект щодо надання послуг з довготривалого медичного догляду окремим категоріям осіб Захисників (з січня до кінця грудня 2026 року); проект щодо надання  послуг з корекції рубцевих змін шкіри після травм, опіків Захисників (з січня до кінця грудня 2026 року); проект щодо надання послуг з посилення спроможностей окремим категоріям Захисників із обмеженнями життєдіяльності (з листопада 2025 року до кінця грудня 2026 року); проект щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою та спортом (з січня 2025 року - впродовж двох років); проект щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій Захисників (з березня 2025 року - впродовж півтора року); проект щодо модернізації військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою (з липня 2025 року - впродовж двох років); проект щодо призначення і виплати грошової компенсації за переобладнання (пристосування) транспортних засобів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни (з січня до кінця грудня 2026 року); проєкт щодо створення та забезпечення функціонування мережі державних ветеранських просторів (з грудня 2025 року - впродовж двох років).

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України є координатором 18-ти експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів; Міністерство культури України реалізує три експериментальні проєкти, ще один готується до впровадження.

У вересні група народних депутатів зареєстрували у парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.

