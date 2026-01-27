Інтерфакс-Україна
Події
12:37 27.01.2026

В результаті артилерійського удару в Херсоні загинула жінка

В результаті артилерійського удару в Херсоні загинула жінка

Російські окупанти у вівторок, 27 січня, вдарили по Херсону, одна людина загинула, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 27 січня 2026 року близько 04:00 військовослужбовці збройних сил рф вдарили реактивною артилерією по Херсону. Унаслідок удару загинула 72-річна жінка, яка перебувала у будинку", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями рф. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

