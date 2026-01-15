Інтерфакс-Україна
Події
22:03 15.01.2026

У Херсоні внаслідок дронової атаки помер поранений 54-річний чоловік - ОВА

1 хв читати

У лікарні помер 54-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення внаслідок російської дронової атаки у Дніпровському районі Херсона, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У лікарні помер 54-річний чоловік, який сьогодні вдень дістав тяжкі поранення через російську дронову атаку у Дніпровському районі Херсона. Медики до останнього боролися за життя постраждалого, однак травми виявилися надто тяжкими", — зазначив Прокудін в Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/11662

Теги: #загиблий #херсон #атака

