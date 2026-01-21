14:28 21.01.2026
Жінка загинула у Херсоні через російський обстріл – ОВА
Фото: Фб Прокудіна
Російський обстріл забрав життя жінки у Дніпровському районі Херсону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Опівдні росіяни вчергове вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапила жінка. Її у вкрай тяжкому стані доставили до лікарні, де вона померла від отриманих поранень", - написав він у Телеграмі.
Прокудін висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої.