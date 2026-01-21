Інтерфакс-Україна
Події
14:28 21.01.2026

Жінка загинула у Херсоні через російський обстріл – ОВА

1 хв читати
Жінка загинула у Херсоні через російський обстріл – ОВА
Фото: Фб Прокудіна

Російський обстріл забрав життя жінки у Дніпровському районі Херсону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Опівдні росіяни вчергове вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапила жінка. Її у вкрай тяжкому стані доставили до лікарні, де вона померла від отриманих поранень", - написав він у Телеграмі.

Прокудін висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої.

Теги: #атака_рф #постраждалі #херсон #прокудін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 20.01.2026
Найскладніше зі світлом після удару РФ у вівторок у Києві, Київській, Полтавській та низці прифронтових областей – "Укренерго"

Найскладніше зі світлом після удару РФ у вівторок у Києві, Київській, Полтавській та низці прифронтових областей – "Укренерго"

12:37 20.01.2026
На Київщині внаслідок нічного обстрілу пошкоджені 15 обʼєктів цивільної інфраструктури — ОВА

На Київщині внаслідок нічного обстрілу пошкоджені 15 обʼєктів цивільної інфраструктури — ОВА

11:55 20.01.2026
Свириденко: Ситуація з енергетикою залишається складною у Києві, Харківській, Сумській та Чернігівській областях

Свириденко: Ситуація з енергетикою залишається складною у Києві, Харківській, Сумській та Чернігівській областях

11:14 20.01.2026
Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

10:43 20.01.2026
Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

18:29 19.01.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 11, одна людина загинула - прокуратура

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 11, одна людина загинула - прокуратура

16:14 19.01.2026
У Харкові вже 4 постраждалих - Синєгубов

У Харкові вже 4 постраждалих - Синєгубов

22:52 18.01.2026
Двоє людей постраждали під час удару БпЛА по Дніпровському району Херсона - ОВА

Двоє людей постраждали під час удару БпЛА по Дніпровському району Херсона - ОВА

12:58 18.01.2026
На Херсонщині двоє загиблих та поранена мирна жителька через російські обстріли - Нацполіція

На Херсонщині двоє загиблих та поранена мирна жителька через російські обстріли - Нацполіція

11:37 18.01.2026
На Хмельниччині через ворожу дронову атаку виникли займання на підприємстві, пожежа ліквідована

На Хмельниччині через ворожу дронову атаку виникли займання на підприємстві, пожежа ліквідована

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

ОСТАННЄ

У Києві створено робочу групу для верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання

Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України

Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

ВАКС не арештував кошти на рахунку Тимошенко, але арештував майно, вилучене під час обшуку - Суспільне

Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запоріжжя зі збитками 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Шурма

Тимошенко про внесення застави в 33 млн грн: Не знаю, чим завершиться, вся партія працює, щоб не дати мене арештувати

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Кличко: В Києві у понеділок помер слюсар, що був на виклику у квартирі

Стубб: Війна РФ проти України - повний стратегічний провал Путіна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА