Сибіга та Каллас обговорили питаннях енергетики та безпеки України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас, зосередилися на питаннях енергетики та безпеки.

"Ми підтримуємо тісний та активний діалог з Каєю Каллас для мобілізації максимальної підтримки України. Під час сьогоднішньої розмови ми зосередилися на питаннях енергетики та безпеки", - написав він у соціальній мережі Х.

Сторони скоординували подальші спільні кроки для термінового задоволення потреб енергетичної системи України та місцевих громад з метою відновлення електро-, тепло- та водопостачання українців.

"Ми приділили особливу увагу мирним зусиллям та ролі Європи у забезпеченні справедливого та міцного миру", - додав Сибіга.

Також вони з Каллас обговорили подальші контакти на різних рівнях та спільну роботу в рамках міжнародних організацій.