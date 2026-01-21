Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч із колегами із Великої Британії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії та Франції, під час якої, зокрема, обговорив енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України.

"Сьогодні вранці з Міністерства закордонних справ України яке нині працює від резервного генератора електроенергії, я взяв участь в онлайн-зустрічі з моїми трансатлантичними колегами з Великої Британії Іветт Купер, Канади Анітою Ананд, Фінляндії Еліною Валтонен, Норвегії Еспеном Бартом Ейде, Нідерландів Девідом ван Веелом, та міністром-уповноваженим у європейських справах Франції Бенджаміном Аддадом. Головною темою була надзвичайна енергетична ситуація в Україні, спричинена російськими ударами, а також термінова допомога від партнерів для відновлення електропостачання та опалення для українців", - написав Сибіга у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що разом із партнерами обговорили нові пакети оборонної та фінансової підтримки для України.

"Разом із партнерами ми також обговорили нові пакети оборонної та фінансової підтримки. Ми обговорили мирні зусилля та ситуацію на полі бою. Я поінформував своїх колег про останні новини. Українська переговорна команда активно працює з американською стороною в Давосі. Є шанс прискорити мирний процес. Україна готова. Українці заслуговують на мир", - наголосив Сибіга.

Міністр подякував колегам за їхню особисту відданість і термінову допомогу з боку їхніх країн у такий складний час для України та Європи. "Українське питання й надалі залишається серед головних пріоритетів міжнародного порядку денного", – додав глава МЗС України.