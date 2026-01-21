Інтерфакс-Україна
Події
14:37 21.01.2026

Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України

2 хв читати
Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч із колегами із Великої Британії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії та Франції, під час якої, зокрема, обговорив енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України.

"Сьогодні вранці з Міністерства закордонних справ України яке нині працює від резервного генератора електроенергії, я взяв участь в онлайн-зустрічі з моїми трансатлантичними колегами з Великої Британії Іветт Купер, Канади Анітою Ананд, Фінляндії Еліною Валтонен, Норвегії Еспеном Бартом Ейде, Нідерландів Девідом ван Веелом, та міністром-уповноваженим у європейських справах Франції Бенджаміном Аддадом. Головною темою була надзвичайна енергетична ситуація в Україні, спричинена російськими ударами, а також термінова допомога від партнерів для відновлення електропостачання та опалення для українців", - написав Сибіга у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що разом із партнерами обговорили нові пакети оборонної та фінансової підтримки для України.

"Разом із партнерами ми також обговорили нові пакети оборонної та фінансової підтримки. Ми обговорили мирні зусилля та ситуацію на полі бою. Я поінформував своїх колег про останні новини. Українська переговорна команда активно працює з американською стороною в Давосі. Є шанс прискорити мирний процес. Україна готова. Українці заслуговують на мир", - наголосив Сибіга.

Міністр подякував колегам за їхню особисту відданість і термінову допомогу з боку їхніх країн у такий складний час для України та Європи. "Українське питання й надалі залишається серед головних пріоритетів міжнародного порядку денного", – додав глава МЗС України.

Теги: #онлайн #зустріч #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 21.01.2026
Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

18:37 20.01.2026
Бережна обговорила з Епіфанієм функціонування Києво-Печерської лаври як духовного та культурного центру України

Бережна обговорила з Епіфанієм функціонування Києво-Печерської лаври як духовного та культурного центру України

17:02 20.01.2026
Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

Нідерланди готові розглянути додаткову підтримку Україні на тлі російського терору - Сибіга

14:58 20.01.2026
Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

11:58 20.01.2026
Сибіга проінформував Каллас про нагальні потреби України

Сибіга проінформував Каллас про нагальні потреби України

09:31 20.01.2026
Сибіга: Удар Путіна по Україні вранці — це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі

Сибіга: Удар Путіна по Україні вранці — це сигнал тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі

22:04 19.01.2026
Сибіга у Давосі: Є підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам

Сибіга у Давосі: Є підтвердження надання додаткової допомоги нашим енергетикам

21:55 19.01.2026
У Давосі ЄС і США обговорили Україну, безпеку та торгівлю

У Давосі ЄС і США обговорили Україну, безпеку та торгівлю

21:48 19.01.2026
Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

20:29 19.01.2026
Сибіга на переговорах з румунською колегою: Розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної допомоги

Сибіга на переговорах з румунською колегою: Розраховуємо на наших сусідів у наданні додаткової енергетичної допомоги

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

ОСТАННЄ

У Києві створено робочу групу для верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання

Жінка загинула у Херсоні через російський обстріл – ОВА

Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

ВАКС не арештував кошти на рахунку Тимошенко, але арештував майно, вилучене під час обшуку - Суспільне

Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запоріжжя зі збитками 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Шурма

Тимошенко про внесення застави в 33 млн грн: Не знаю, чим завершиться, вся партія працює, щоб не дати мене арештувати

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Кличко: В Києві у понеділок помер слюсар, що був на виклику у квартирі

Стубб: Війна РФ проти України - повний стратегічний провал Путіна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА