Внесок Брехта в стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити – Міненерго

Міністерство енергетики надзвичайно високо оцінює внесок у стабільність енергосистеми України члена правління НЕК "Укренерго" Олексія Брехта, чиє життя трагічно обірвалося в середу.

"У найтяжчі часи для нашої держави, коли ворог намагався занурити нас у темряву, Олексій Брехт взяв на себе колосальну відповідальність. Очолюючи "Укренерго" як т.в.о. голови правління у складний період 2024-2025 рр., а згодом відповідаючи за експлуатацію та відновлення мережі, він робив усе можливе, щоб втримати систему. Його внесок у стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити", – написало Міненерго в телеграм.

Як зазначається, із загибеллю Брехта, "який понад чверть століття віддав служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора", енергетична галузь України зазнала непоправної втрати.

"Ми запам’ятаємо Олексія Брехта як мудрого керівника, талановитого енергетика та людину сталевої волі, яка до останнього подиху залишалася вірною своїй справі. Міністерство енергетики висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всьому колективу "Укренерго", – йдеться в повідомленні.

Зі свого боку енергохолдинг "ДТЕК" у своєму повідомленні зазначив, що загибель Брехта – це страшна трагедія для родини українських енергетиків

"Олексій Олександрович був досвідченим енергетиком, який зробив надзвичайно багато для української енергосистеми та її стійкості під час війни. Щирі співчуття рідним, близьким, колегам-енергетикам. Вічна та світла пам'ять Олексію Олександровичу", – написав ДТЕК.

Як повідомлялося, у середу трагічно загинув член правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

У мережі йдеться про ураження струмом на одній з підстанцій "Укренерго" як причину загибелі.

За рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго", Брехт з 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року був т.в.о. голови правління компанії. В "Укренерго" працював з 2011 року. Кар'єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.