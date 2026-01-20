Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міненерго, а Москаленко і Куцевола - заступниками міністра енергетики

Фото: Олена Глушко

Кабінет міністрів України призначив Максима Малашкіна державним секретарем Міністерства енергетики України, а Валентину Москаленко і Анатолія Куцевола – заступниками міністра енергетики.

Згідно з розпорядженням №37 від 19 січня, уряд призначив Малашкіна держсекретарем Міністерства енергетики, який до цього обіймав посаду держсекретаря Міноборони.

Також Анатолія Куцевола призначили заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції, до цього він був заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Крім того, Валентину Москаленко призначили заступником міністра енергетики. Вона з лютого по травень 2020 року була заступницею міністра розвитку громад і територій, а з травня 2020 року по серпень 2025 року - радницею з питань регіональної політики тодішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Після призначення Шмигаля міністром оборони, згідно з декларацією, також обіймала там посаду.

В той же час, Сергія Суярка звільнено з посади держсекретаря Міненерго, Романа Андарака - з посади заступника міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації за власним бажанням, Анатолія Корзуна - з посади заступника міністра енергетики.