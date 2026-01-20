Інтерфакс-Україна
Події
10:25 20.01.2026

Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міненерго, а Москаленко і Куцевола - заступниками міністра енергетики

1 хв читати
Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міненерго, а Москаленко і Куцевола - заступниками міністра енергетики
Фото: Олена Глушко

Кабінет міністрів України призначив Максима Малашкіна державним секретарем Міністерства енергетики України, а Валентину Москаленко і Анатолія Куцевола – заступниками міністра енергетики.

Згідно з розпорядженням №37 від 19 січня, уряд призначив Малашкіна держсекретарем Міністерства енергетики, який до цього обіймав посаду держсекретаря Міноборони.

Також Анатолія Куцевола призначили заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції, до цього він був заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Крім того, Валентину Москаленко призначили заступником міністра енергетики. Вона з лютого по травень 2020 року була заступницею міністра розвитку громад і територій, а з травня 2020 року по серпень 2025 року - радницею з питань регіональної політики тодішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Після призначення Шмигаля міністром оборони, згідно з декларацією, також обіймала там посаду.

В той же час, Сергія Суярка звільнено з посади держсекретаря Міненерго, Романа Андарака - з посади заступника міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації за власним бажанням, Анатолія Корзуна - з посади заступника міністра енергетики.

 

Теги: #призначення #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 20.01.2026
Головою наглядової ради "Нової пошти" переобрано співзасновника Toloka.vc Кириченка

Головою наглядової ради "Нової пошти" переобрано співзасновника Toloka.vc Кириченка

11:10 19.01.2026
Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

10:34 19.01.2026
Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити технічні можливості для імпорту та передачі е/е з Заходу на Схід України

Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити технічні можливості для імпорту та передачі е/е з Заходу на Схід України

16:10 15.01.2026
Ексглава Апарату прем’єра Шмигаля Фербей претендує очолити службу 1-го віцепрем’єра - міністра енергетики

Ексглава Апарату прем’єра Шмигаля Фербей претендує очолити службу 1-го віцепрем’єра - міністра енергетики

12:09 15.01.2026
Держсекретар Міноборони Малашкін претендує на аналогічну посаду в Міненерго

Держсекретар Міноборони Малашкін претендує на аналогічну посаду в Міненерго

16:35 14.01.2026
Ексзаступниця міністра розвитку громад Москаленко претендує на посаду заступника міністра енергетики

Ексзаступниця міністра розвитку громад Москаленко претендує на посаду заступника міністра енергетики

14:19 14.01.2026
Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

13:15 14.01.2026
Рада призначила Федорова міністром оборони

Рада призначила Федорова міністром оборони

11:28 14.01.2026
Аварійні відключення діють у Києві та п'яти областях – "Укренерго", Міненерго

Аварійні відключення діють у Києві та п'яти областях – "Укренерго", Міненерго

20:43 13.01.2026
22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

22 депутати фракції "Слуга народу" не голосували за призначення Шмигаля першим віцепрем'єром - міністром енергетики

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

Україна отримала потрібні ракети для ППО за добу до обстрілу РФ, вони суттєво допомогли – Зеленський

"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

Уряд має прийняти цього тижня рішення щодо додаткових щомісячних виплат енергетикам - Зеленський

ОСТАННЄ

Частина ракет, якими РФ атакувала вночі Україну, вже цьогорічні – Зеленський

Офіс генпрокурора щодо заяв про тиск на органи місцевого самоврядування: Найгучніше про це говорять, коли є розкрадання

Від початку війни до служби розшуку УЧХ звернулись майже 185 тисяч громадян

Помер засновник бренду "Наш Формат" Кириченко

Водопостачання почало повертатися в деякі лівобережні райони столиці

Нацполіція проводить слідчі дії у справі розкрадання держкоштів, один із обшуків - у приміщенні Дніпровської міськради

Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

Калмикова: Керівники підпорядкованих Мінветеранів установ будуть регулярно інформувати щодо їх кадрових рішень

Політтехнолог Петров звільнився з НВМК за власним бажанням

Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА