08:50 20.01.2026

Головою наглядової ради "Нової пошти" переобрано співзасновника Toloka.vc Кириченка

Головою наглядової ради лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova повторно, ще на рік, обрано співзасновника українського венчурного синдикату Toloka.vc Тараса Кириченка.

Як повідомляється в системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення було ухвалено на черговому засіданні наглядової ради 19 січня.

Зазначається, що Кириченко обіймає посаду голови наглядової ради "Нової пошти" з 2023 року.

Протягом останніх п’яти років Кириченко очолював наглядові ради відкритого недержавного пенсійного фонду "Турбота", благодійного фонду SAVEUA, АТ "ЗНВКІФ "Корделія", фонду Better Europe. Раніше він обіймав посаду голови правління Правекс Банку, а також був членом наглядової ради Ощадбанку.

Кириченко є одним із трьох засновників українського венчурного синдикату Toloka.vc.

Консолідованим чистий прибуток "Нової пошти" за січень-вересень 2025 року зріс на 35,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2 млрд 876,38 млн грн, консолідований чистий дохід – на 21,7%, до 45 млрд 727,67 млн грн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Джерело: https://smida.gov.ua/db/feed/showform/person_o/144776

https://www.linkedin.com/in/taraskyrychenko/

