Канада вітає призначення Христі Фріланд радницею з питань економічного розвитку в Україні - Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні привітав призначення Христі Фріланд радницею з питань економічного розвитку в Україні, підкресливши її унікальну кваліфікацію для цієї ролі та непохитну підтримку Канадою України у цей вирішальний для країни момент.

Коментуючи її нову роль, Карні зазначив: "Дякуємо Вам, Христе, за Вашу важливу роботу на посаді Спеціального представника з питань відновлення України. Ви маєте унікальну кваліфікацію для цієї важливої нової ролі. Те, що канадець бере на себе цю роль у цей вирішальний для майбутнього України момент, є ще одним свідченням непохитної підтримки Канадою України", - йдеться в дописі, оприлюдненому в соцмережі Х.

Він також підкреслив, що Канада і надалі стоятиме поруч з Україною задля забезпечення справедливого і тривалого миру.

Як повідомлялося, раніше в понеділок президент України Володимир Зеленський призначив спецальну представницю Канади з питань відбудови України, ексміністерку фінансів Канади Христю Фріланд своєю радницею з питань економічного розвитку.

Відповідний указ Nº15/2026 від 5 січня опублікований на сайті голови держави. "Призначити Христину Фріланд Радником Президента України з питань економічного розвитку (поза штатом)", - йдеться в його тексті.

Джерело: https://x.com/markjcarney/status/2008301431682441589?s=46