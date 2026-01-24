Трамп попередив Канаду про ризик 100% мита у разі торговельної угоди з Китаєм

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп застеріг Канаду від торговельного зближення з Китаєм, заявивши, що у разі укладення відповідної угоди Вашингтон може запровадити 100% мито на всі канадські товари і продукти, що постачаються до Сполучених Штатів.

"Якщо губернатор Карні думає, що він збирається зробити Канаду "перевалочним пунктом" для Китаю, через який товари і продукти будуть надходити до Сполучених Штатів, то він глибоко помиляється. Китай з’їсть Канаду живцем, повністю поглине її, включно з руйнуванням її бізнесу, соціальної структури та загального способу життя", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, у разі укладення Канадою угоди з Китаєм США "негайно" запровадять 100% мито: "Якщо Канада укладе угоду з Китаєм, на неї негайно буде накладено 100% мито на всі канадські товари і продукти, що надходять до США".