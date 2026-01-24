Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

Під час тристоронніх переговорів у Абу-Дабі (Обʼєднані Арабські Емірати), спрямованих на врегулювання війни в Україні, російська та українська делегації провели низку прямих зустрічей без участі американських посередників, повідомляє портал Axios з посиланням на двох українських чиновників.

За їхніми словами, російська та українська делегації проводили прямі зустрічі паралельно зі спільними сесіями за участі США.

"Переговори почалися в пʼятницю і тривали до суботи, зокрема з спільними зустрічами американських посередників з російськими та українськими делегаціями, а також із прямих зустрічей росіян та українців без участі американців, повідомили українські чиновники", - йдеться в повідомленні.