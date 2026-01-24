У лікарні померла постраждала внаслідок удару БпЛА 23 січня – Синєгубов

У лікарні померла одна з постраждалих внаслідок удару російського безпілотника по цивільному автомобілю поблизу Прудянки вдень 23 січня, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В лікарні померла 68-річна жінка, яка була поранена внаслідок удару ворожого БпЛА неподалік с. Прудянка. Медики понад добу робили все можливе, щоб урятувати жінці життя. На жаль, травми виявилися надто важкими", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару по цивільному автомобілю поблизу Прудянки загинули чоловік і жінка, ще 4 жінки постраждали.