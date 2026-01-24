Кількість постраждалих у Харкові зросла до 31, серед них двоє дітей

Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv

31 людина постраждала, за оновленими даними, внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Харків, повідомляє пресслужба Хакрівської обласної прокуратури.

"Серед них (постраждалих - ІФ-У) - двоє дітей: 12-річний хлопчик та 7-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти суботи російські окупанти масовано атакували Харків за допомогою ударних безпілотників, під ударами перебували Індустріальний та Немишлянський райони міста. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, два медзаклади, спалахнули пожежі. Слідчі розпочали досудові розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про 27 постраждалих, про дітей серед них не повідомлялося.