Мінвійни США констатує загрози для членів НАТО з боку РФ, але відповідальність за її стримування покладає на Європу – Нацстратегія

Європейські союзники США по НАТО перевершують РФ за економікою та військовим потенціалом, тому мають взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи, включаючи підтримку оборони України, йдеться у тексті Національної оборонної стратегії, яку опублікувало Міністерство війни США в ніч на суботу.

"Росія залишатиметься постійною, але керованою загрозою для східних членів НАТО в найближчому майбутньому. Дійсно, хоча Росія страждає від різноманітних демографічних та економічних труднощів, її триваюча війна в Україні показує, що вона все ще зберігає глибокі резерви військової та промислової потужності. Росія також продемонструвала, що має національну рішучість, необхідну для ведення затяжної війни у своєму близькому зарубіжжі", - констатується в тексті документу.

Крім того, зазначається, що оскільки РФ володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом, а також підводними, космічними та кіберможливостями, вона може їх використати проти внутрішньої території США.

"У світлі цього Міністерство забезпечить готовність американських збройних сил до захисту від російських загроз внутрішній території США. Міністерство також продовжуватиме відігравати життєво важливу роль у самому НАТО, навіть коли ми калібруємо розташування та діяльність сил США на європейському театрі військових дій, щоб краще враховувати російську загрозу американським інтересам, а також власні можливості наших союзників. Москва не в змозі претендувати на європейську гегемонію. Європейське НАТО перевершує Росію за економічними масштабами, населенням і, отже, за прихованою військовою потужністю", - наголошується в тексті Національної страгегії.

У Мінвійни з огляду на це зазначають, що США залишатимуться "залученими до подій у Європі", але будуть "надавати пріоритет захисту батьківщини США та стримуванню Китаю".

"На щастя, наші союзники по НАТО значно потужніші за Росію – вона навіть близько не близька. Тільки економіка Німеччини перевершує економіку Росії. Водночас, під керівництвом президента Трампа, союзники по НАТО зобов'язалися збільшити витрати на оборону до нового глобального стандарту в 5% ВВП загалом, при цьому 3,5% ВВП інвестуватиметься у військовий потенціал. Таким чином, наші союзники по НАТО мають міцні позиції, щоб взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи, за критичної, але більш обмеженої підтримки США. Це включає в себе провідну роль у підтримці оборони України", - пояснюється в Нацстратегії.

В документі вказано, що ВВП країн НАТО без США складає $26 трлн проти $2 трлн у РФ, і зазначається, що президент США Дональд Трамп раніше спонукав європейських союзників по НАТО серйозно ставитися до своєї оборони на фоні того, що "остання адміністрація фактично заохочувала їх до бездіяльності, що залишило Альянс нездатним стримувати або ефективно реагувати на вторгнення Росії в Україну".

"Як сказав президент Трамп, війна в Україні має закінчитися. Однак, як він також наголосив, це, перш за все, відповідальність Європи. Тому забезпечення та підтримка миру вимагатимуть лідерства та відданості наших союзників по НАТО", - зазначають у Мінвійни США.

В інших контекстах Україна в документі не згадується.