Ворог просунувся в напрямку Костянтинівки, захопивши за півтори доби 3,3 кв км - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися від вечора четверга в районі сіл Ступочки та Предтечине Костянтинівської міської громади Донецької області в напрямку міста Костянтинівка, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Предтечиного та Ступочків", - повідомляється в телеграм-каналі DeepState у суботу вранці.

Про захоплення ворогом певних населених пунктів не йдеться. Обидва села на мапах проєкту показані у "сірій зоні".

Згідно з мапами DeepState, окупанти захопили на означеній ділянці 3,3 кв км за півтори доби, також на 0,25 кв км збільшилась "сіра зона".

Крім того, на 1,56 кв км зросла "сіра зона" в районі Гуляйполя Запорізької області і на 1,46 кв км в районі Покровська Донецької області, де площа сталого контролю окупантів не змінилася.

На всіх інших напрямках без змін.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,53 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 0,67 кв. км.