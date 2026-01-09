Окупанти просунулися біля Гуляйполя та Приморського, загалом на 5,94 кв. км — DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Просування російських окупантів за минулу добу зафіксоване поблизу сіл Гуляйполе та Приморське Запорізької області.

"Ворог просунувся у Гуляйполі та Приморському, уточнено лінію ситуацію поблизу Філії", — повідомляє OSINT-проєкт DeepState в четвер у Телеграм.

Згідно з мапами проєкту, окупанти захопили за добу:2,97 кв км у "червоній зоні" поблизу Гуляйполя при скороченні "сірої зони" на 2,02 кв км; 2,97 кв км у "червоній зоні" поблизу Приморського при скороченні "сірої зони" на 0,43 кв км.

Сумарно площа контролю ворога зросла за добу на 5,94 кв км, "сіра зона" натомість зменшилась на 2,45 кв км.