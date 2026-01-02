Інтерфакс-Україна
Події
14:45 02.01.2026

Ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Окупаційна армія РФ просунулася поблизу с. Різниківка Сіверської міської громади Бахмутського району, поблизу с. Предтечине Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області та поблизу с. Дорожнянка у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на слов’янському напрямку збільшилася на 2,63 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зменшилась на 0,96 кв. км.

На краматорському напрямку площа окупованої території зросла на 2,63 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зменшилась на 1,67 кв. км.

На гуляйпільському напрямку площа під контролем російської армії збільшилася на 2,67 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зменшилась на 0,70 кв. км.

Таким чином, загальна площа окупованої української території зросла за минулу добу на 7,93 кв. км

Раніше повідомлялось, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,64 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 2 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Теги: #просування_ворога #deepstate

