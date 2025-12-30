Ворог окупував три села та просунувся в Мирнограді на Донеччині, а також на Сумщині – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Ворог окупував с. Пазено Соледарської міської громади, с. Переїзне та с. Кузьминівка Званівської сільської громади Бахмутського району Донецької області та просунувся у Мирнограді Покровського району в Донецькій області та поблизу с. Андріївка у Хотінській селищній громаді Сумського району Сумської області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на слов’янському напрямку збільшилась на 3,74 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зменшилася на 3,10 кв. км.

Згідно зі зведенням Генерального Штабу станом на ранок 30 грудня про втрату позицій на слов’янському напрямку не повідомлялось.

"На слов’янському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника у районі Дронівки", - йшлося у зведенні Генштабу ЗСУ.

Згідно з мапами проєкту, у Мирнограді на покровському напрямку площа територій під контролем окупантів збільшилась на 0,6 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зменшилась на 0,14 кв. км.

На північно-слобожанському напрямку ворог збільшив окуповану територію на 0,82 кв. км за рахунок "сірої" зони.

Таким чином, загальна площа окупованої армією РФ території збільшилась за минулу добу на 5,16 кв. км.

Раніше повідомлялось, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 13,64 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась в середньому на 2 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.