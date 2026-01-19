Ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську, захопив майже 4 кв км - DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Просування російських окупантів зафіксовані з вечора суботи в межах міста Покровськ, а також поблизу міст Сіверськ та Костянтинівка Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту в понеділок вранці.

При цьому про захоплення певного населеного пункту не йдеться.

Згідно з мапами DeepState, площа сталого контролю окупантів на покровському напрямку збільшилася з вечора 17 січня до ранку понеділка на 1,18 кв км, а на сіверському на костянтинівському напрямках – на 2,64 кв км, в усіх випадках за рахунок зменшення "сірої зони" на ту ж площу.

На інших напрямках просування ворога і збільшення "сірої зони" за цей час не зафіксовані.

Таким чином, сумарно за півтори доби площа російської окупації зросла на 3,82 кв км, "сіра зона" зменшилась на ту саму площу.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,08 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 3,07 кв. км.