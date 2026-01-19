Очільники МЗС України та Філіппін домовились про участь Києва у ключових заходах АСЕАН у 2026р.

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів переговори з секретаркою із закордонних справ Республіки Філіппіни Терезою Лазаро, привітав Філіппіни з успішним початком національного головування в Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у 2026 році, подякував за запрошення України взяти участь у ключових заходах АСЕАН; очільники зовнішньополітичних відомств також обмінялися запрошеннями щодо візитів.

"Україна вітає пріоритети філіппінського головування і готова спільно працювати над їх просуванням. Ми зацікавлені у поглибленні взаємодії в різних сферах, а також у набутті статусу секторального партнера з діалогу АСЕАН", - цитує Сибігу пресслужба МЗС у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, сторони також обговорили "взаємовигідну двосторонню співпрацю, зокрема у сфері продовольчої безпеки, гуманітарних зусиль, оборони, цифровізації та політичного діалогу. Ми скоординували майбутні контакти між нашими країнами з метою зміцнення двосторонніх відносин".

"Я поінформував колегу про російські атаки на енергетичну систему України, поточну ситуацію на полі бою та динаміку наших мирних зусиль. Я подякував Філіппінам за послідовну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, зокрема в межах ООН. Ми обговорили нашу співпрацю та взаємну підтримку в міжнародних організаціях", - додав Сибіга.

Міністр запросив філіппінську колегу відвідати Київ і подякував за її запрошення до Маніли, а також за запрошення України взяти участь у ключових заходах АСЕАН цього року.

Асоціація держав Південно-Східної Азії створена в 1967 році, до неї входять 11 країн, розташованих у регіоні.