Кадрові рішення в НВМК не потребують окремого погодження з Мінветеранів - держустанова

Фото: https://www.facebook.com

У державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" заявляють, що кадрові рішення в НВМК не потребують окремого погодження з Міністерством у справах ветеранів України.

"Кадрові рішення щодо прийняття працівників до штату державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" ухвалюються керівником установи в межах наданих йому повноважень та не потребують окремого погодження з Міністерством у справах ветеранів України", - йдеться у повідомленні НВМК, в якому роз’яснюється порядок ухвалення кадрових рішень у держустанові.

Там зазначили, що медіа та інші заінтересовані сторони можуть звертатися до керівника держустанови, а також до відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій, зокрема з офіційними запитами, що стосуються реалізації кадрових повноважень, у порядку, визначеному законодавством України.

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада викликала на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК".

16 січня Калмикова заявила, що Мінветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ "НВМК",

На початку тижня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі опублікував інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "НВМК" і заброньований там від мобілізації.

16 січня агентству "Інтерфакс-Україна" в НВМК підтвердили, що політтехнолог Петров працює у них провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Зазначалося, що функціональні обов’язки Петрова полягають у підготовці інформаційних матеріалів, інформаційному та комунікаційному супроводі діяльності ДУ "НВМК", моніторингу інформаційного простору, підготовці аналітичних довідок, адмініструванні та наповненні інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.