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16:58 23.06.2023

Зеленський анонсував кадрові рішення після розгляду на РНБО питання стану укриттів

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Зеленський анонсував кадрові рішення після розгляду на РНБО питання стану укриттів

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення після розгляду на РНБО питання про стан бомбосховищ у країні.

"Міністри Клименко і Камишін представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах нашої держави. Клименко по всій державі, Камишін – по Києву. Загалом сьогодні розглянули ситуацію з укриттями в областях, районах, містах, які ворог тероризує найбільш інтенсивно", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

За його словами, "висновки не втішні. Майже у всій країні: це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст".

"Особливо цинічна і ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети... Кадрові рішення будуть... Доступні та надійні укриття у всій країні мають бути і будуть пріоритетом для керівників усіх рівнів", - сказав він.

За словами Зеленського, "генеральний прокурор поінформував РНБО про позовну роботу органів прокуратури задля повернення приміщень укриттів, незаконно виведених із власності громад. На сьогодні вже понад 400 таких позовів у країні. Робота триває".

Теги: #укриття #кадрові_рішення

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