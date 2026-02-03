Інтерфакс-Україна
Події
12:24 03.02.2026

Рютте: НАТО підтримує Україну і готово робити це на роки вперед; ваш мир – це наш мир

2 хв читати
Рютте: НАТО підтримує Україну і готово робити це на роки вперед; ваш мир – це наш мир

НАТО продовжуватиме підтримку України та посилюватиме тиск на РФ - мир в Україні повинен бути справедливим і довготривалим, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

"Шановні депутати Ради, сильна команда і президент Зеленський, які налаштовані припинити цю війну: будьте певні, що НАТО стоїть з Україною і готові робити це на роки вперед. Ваша безпека – це наша безпека. Ваш мир – це наш мир. І він повинен бути справедливим і довготривалим, щоб Україна була сильна і вільна, а Росія знала б, що ця реальність залишатиметься реальністю надовго", - сказав він під час виступу, який транслював і перекладав українською телеканал Рада.

Рютте запевнив, що "саме цього хочуть союзники НАТО, і саме тому ми підтримуємо Україну". Окрім того, він висловив повагу мужнім українським захисникам, силі українського народу та лідерству військово-політичному керівництву.

Генсек зауважив, що навіть з підтримкою Китаю, Північної Кореї, Ірану "путінська економіка все одно страждає, і збільшення тиску на тіньовий флот Росії теж дається в знаки". Він запевнив, що НАТО буде продовжувати чинити тиск на РФ, і буде продовжувати свою підтримку України.

"Ми дуже поважаємо службу захисників, їхні жертви. Я знову хочу підтвердити те, що ми сказали влітку: треба продовжувати підтримувати Україну. Аби ви могли продовжувати робити те, що ви робите. Я знаю, що зима дуже довга, але весна прийде. Залишайтеся сильними. Я знаю, що ви залишатиметесь сильними. Слава Україні!", - заявив Рютте.

Теги: #рютте #нато

