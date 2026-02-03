Зеленський з Рютте вшанували пам'ять загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали народний меморіал на центральній площі української столиці у вівторок, де вшанували пам'ять загиблих українських захисників.

"Майдан Незалежності. Народний меморіал національної пам’яті. Меморіал пам’яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше в цій війні. Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць", - написав Зеленський в Телеграм.

Повідомлення він проілюстрував відео церемонії вшанування. "Вічна шана нашим воїнам. Вічна вдячність за подвиг і захист країни. Наш обов’язок – берегти пам’ять про наших полеглих героїв", - додав президент.