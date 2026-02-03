Інтерфакс-Україна
Події
11:43 03.02.2026

Зеленський з Рютте вшанували пам'ять загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали народний меморіал на центральній площі української столиці у вівторок, де вшанували пам'ять загиблих українських захисників.

"Майдан Незалежності. Народний меморіал національної пам’яті. Меморіал пам’яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше в цій війні. Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць", - написав Зеленський в Телеграм.

Повідомлення він проілюстрував відео церемонії вшанування. "Вічна шана нашим воїнам. Вічна вдячність за подвиг і захист країни. Наш обов’язок – берегти пам’ять про наших полеглих героїв", - додав президент.

Теги: #рютте #візит #майдан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 03.02.2026
Свириденко та Рютте обговорили можливість залучення механізму EADRCC для термінової допомоги Україні у відновленні енергетики

Свириденко та Рютте обговорили можливість залучення механізму EADRCC для термінової допомоги Україні у відновленні енергетики

17:33 03.02.2026
Президент Євроради Кошта відвідає Україну в 4-ті роковини війни РФ проти України

Президент Євроради Кошта відвідає Україну в 4-ті роковини війни РФ проти України

15:44 03.02.2026
Рютте впевнений, що вдасться знайти $15 млрд для військової підтримки України

Рютте впевнений, що вдасться знайти $15 млрд для військової підтримки України

15:29 03.02.2026
Зеленський і Рютте обговорили постачання ракет, PURL та євроатлантичну співпрацю

Зеленський і Рютте обговорили постачання ракет, PURL та євроатлантичну співпрацю

15:20 03.02.2026
Рютте: НАТО працює над тим, щоб забезпечити якнайшвидшу поставку додаткових ракет ППО Україні

Рютте: НАТО працює над тим, щоб забезпечити якнайшвидшу поставку додаткових ракет ППО Україні

12:51 03.02.2026
Рютте: увага НАТО до України не зменшується - ми готові швидко надавати підтримку

Рютте: увага НАТО до України не зменшується - ми готові швидко надавати підтримку

12:03 03.02.2026
Генсек НАТО: 90% ракет ППО надійшли в Україну за програмою PURL

Генсек НАТО: 90% ракет ППО надійшли в Україну за програмою PURL

21:34 02.02.2026
Туск найближчими днями відвідає Київ

Туск найближчими днями відвідає Київ

10:03 22.01.2026
Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

Віткофф на українському сніданку у Давосі анонсував свій візит до Москви у п’ятницю для припинення війни

01:32 22.01.2026
Літак Зеленського очікується у Швейцарії зранку у четвер – авіаресурс

Літак Зеленського очікується у Швейцарії зранку у четвер – авіаресурс

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА