12:51 03.02.2026

Рютте: увага НАТО до України не зменшується - ми готові швидко надавати підтримку

Увага НАТО до безпеки України та її підтримки не зменшується попри різні світові події та стурбованості, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Києві на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради.

"Зараз ми фокусуємося на тих подіях світових, які можуть викликати стурбованість, і тому наша увага може розділятися. Та вам потрібна наша підтримка, тому що температура падає, а напади на українську інфраструктуру зростають. Зусилля РФ зруйнувати Україну посилюється, але я хочу запевнити, що наша увага не відвертається від України", - сказав він під час виступу, який транслював і перекладав українською телеканал Рада.

Рютте запевнив, що Україна була і залишається в центрі нашого бачення про безпеку".

"І ми готові швидко надавати підтримку", - заявив він.

Генсек відзначив також, що кожного дня продовжується діалог між Україною і НАТО, постійно надходить обладнання Збройним силам України. Командування НАТО в Німеччині постійно координує військову підтримку і навчання.

Рютте нагадав, що зараз зростає виробництво для потреб безпеки. І НАТО вчиться інноваціям у України.

"В результаті багато країн НАТО зараз працюють і виробляють спільно з Україною певне обладнання і одразу постачають його в Україну.

І ми починаємо всі вигравати від цієї співпраці. Чим більше потужності ми маємо, тим більше ми готові. І тим більше зростає наша безпека в усьому НАТО", - сказав він.

Генсек підкреслив, що НАТО хоче забезпечити, щоб мир в Україні був тривалим, щоб "діти могли зростати у свободі і без остраху дивитися в майбутнє і розбудовувати велику націю".

Рютте відзначив роботу Коаліції охочих, яка досягла успіхів у роботі над гарантіями безпеки.

"І як тільки буде досягнута мирна угода, одразу з'являться Збройні сили, літаки у повітрі і підтримка на морі. І НАТО, ті, хто згодилися, інші члени НАТО допомагатимуть в інший спосіб", - запевнив він.

Водночас Рютте зауважив, що досягнення угоди про завершення війни "буде вимагати важких виборів".

"Україна повинна розуміти, що кожна жертва, яку ви принесли, кожне втрачене життя, кожний важкий момент, який ви пережили, не повторяться скоро, що мир буде довготривалим і що документи, які будуть підписані, будуть виконуватися великими країнами. Ви не хотіли б другого Будапештського меморандуму або ще одного Мінську?", - заявив Рютте.

