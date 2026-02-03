Сили оборони завдали удару по ворожому центру підготовки операторів дронів в окупованій Комиш-Зорі – Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сил оборони України в ніч на вівторок, 3 лютого, завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів російських окупантів, зокрема, в районі тимчасово окупованого селища Комиш-Зоря Пологівського району Запорізької області уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника.

"Також на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, уражено зосередження живої сили загарбників", - повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України у вівторок.

В районі тимчасово окупованого села Баранівка Покровського району Донецькій області зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.

Крім того, 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі села Теребрено Бєлгородської області РФ. "За результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області рф", - йдеться в повідомленні.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.