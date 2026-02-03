Інтерфакс-Україна
Події
13:08 03.02.2026

Директора Департаменту КМДА викрито у недостовірному декларуванні на 22 млн грн – прокуратура

1 хв читати
Директора Департаменту КМДА викрито у недостовірному декларуванні на 22 млн грн – прокуратура

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації викритий у недостовірному декларуванні на 22 млн грн, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У щорічній декларації за 2023 рік директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА вказав 31 млн грн заощаджених коштів. При цьому, за даними слідства, аналіз доходів показав, що реально він міг заощадити не більше 9 млн грн - навіть з урахуванням усіх заробітків до держслужби", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також посадовець придбав квартиру за 8,4 млн грн, автомобілі Infiniti та Mercedes-Benz, а також інше майно. Попри значні витрати, сума "заощаджень" у декларації залишалися майже незмінними.

Таким чином, до декларації внесено недостовірні дані на 22 млн грн. За версією слідства, ці суми могли бути вказані для подальшої легалізації дорогих покупок.

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

 

Теги: #офіс_генпрокурора #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 03.02.2026
Понад 1,1 тис будинків без опалення в лівобережній частині Києва після нічної атаки – мер

Понад 1,1 тис будинків без опалення в лівобережній частині Києва після нічної атаки – мер

18:14 02.02.2026
КМДА наголошує на необхідності посилення контролю управителями будинків за роботою систем опалення в морози

КМДА наголошує на необхідності посилення контролю управителями будинків за роботою систем опалення в морози

15:45 02.02.2026
До київських шкіл очно повернулося 41,6% від усіх школярів міста - КМДА

До київських шкіл очно повернулося 41,6% від усіх школярів міста - КМДА

14:32 30.01.2026
Прокуратура: посадовцю КМДА повідомлено про підозру в недкларуванні корпоративних права підприємства у Польщі

Прокуратура: посадовцю КМДА повідомлено про підозру в недкларуванні корпоративних права підприємства у Польщі

15:04 29.01.2026
Офіс генпрокурора: Конкурсна комісія з відбору керівництва САП формується на законі, а не публічних оцінках

Офіс генпрокурора: Конкурсна комісія з відбору керівництва САП формується на законі, а не публічних оцінках

10:59 29.01.2026
У Києві без тепла лишаються 613 багатоповерхівок – КМДА

У Києві без тепла лишаються 613 багатоповерхівок – КМДА

16:02 27.01.2026
В КМДА спростовують обмеження ГВП для всього житлового фонду міста

В КМДА спростовують обмеження ГВП для всього житлового фонду міста

18:13 26.01.2026
Поїзди "червоної" лінії метро в Києві до центра ходять лише до "Берестейської" через тривогу – КМДА

Поїзди "червоної" лінії метро в Києві до центра ходять лише до "Берестейської" через тривогу – КМДА

17:41 26.01.2026
Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

Рух "червоною" лінією метро в Києві здійснюється з обмеженнями через тривогу – КМДА

11:40 24.01.2026
Рух на "зеленій" лінії метро в Києві відновили на всій довжині - КМДА

Рух на "зеленій" лінії метро в Києві відновили на всій довжині - КМДА

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА