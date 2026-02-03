Директора Департаменту КМДА викрито у недостовірному декларуванні на 22 млн грн – прокуратура

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації викритий у недостовірному декларуванні на 22 млн грн, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"У щорічній декларації за 2023 рік директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА вказав 31 млн грн заощаджених коштів. При цьому, за даними слідства, аналіз доходів показав, що реально він міг заощадити не більше 9 млн грн - навіть з урахуванням усіх заробітків до держслужби", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також посадовець придбав квартиру за 8,4 млн грн, автомобілі Infiniti та Mercedes-Benz, а також інше майно. Попри значні витрати, сума "заощаджень" у декларації залишалися майже незмінними.

Таким чином, до декларації внесено недостовірні дані на 22 млн грн. За версією слідства, ці суми могли бути вказані для подальшої легалізації дорогих покупок.

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України.