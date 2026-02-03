Фон дер Ляєн прийняла запрошення Зеленського та відвідає Україну з нагоди 4-річчя війни РФ проти України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прийняла запрошення президента України Володимира Зеленського та відвідає Україну з нагоди четвертої річниці з початку війни Росії проти України.

Про це у вівторок в Брюсселі на брифінгу повідомила головний речник Європейської комісії Паула Піньйо.

"Вчора Президент фон дер Ляєн поспілкувалася з Президентом Зеленським, як вони це регулярно роблять. Ви могли бачити, що президент фон дер Ляєн прийняла запрошення відвідати Україну, щоб відзначити чотири роки початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - оголосила вона.

Піньйо наголосила, що цей візит буде "оновленим і повторюваним знаком солідарності Європейського Союзу з Україною та нашої рішучості та єдності перед обличчям триваючої агресії Росії".

Станом на сьогодні деталі візиту не відомі, зазначила вона, пообіцявши надати більше інформації про цей візит з часом.