12:57 03.02.2026

В Польщі суд визнав винним чоловіка, причетного до організації замаху на Зеленського

Окружний суд у Замості, Польща, розглянув справу чоловіка, який працював на російські спецслужби і був причетний до організації замаху на президента України Володимира Зеленського, повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

"50-річний мешканець Грубешова заявив про готовність діяти на користь іноземної розвідки проти Польщі. Павел К. заявив про бажання приєднатися до структур російської військової розвідки та виконувати розвідувальні завдання. Вони мали полягати http://m.in. у передачі інформації про охорону аеропорту "Жешув-Ясьонка". Розкриття цієї інформації могло допомогти в плануванні замаху на життя президента України Володимира Зеленського", - написав Добжинський в соцмережі Х.

Крім того, зазначив він, зловмисник також заявив про готовність приєднатися до диверсійної групи, відомої як "Група Вагнера", та до військової частини Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

"Провадження надало обширні докази, що вказують на вчинення злочинів, передбачених ст. 130 § 3 КК (шпигунство) та ст. 263 § 2 КК (незаконне володіння зброєю та боєприпасами). Окружний суд у Замості визнав Павла К. винним у звинувачених йому діях, призначивши йому загальне покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі", - повідомив Добжинський.

 

Теги: #замах #суд #польша

