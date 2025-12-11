Коломойський заявив про нібито "український слід" у замаху на Міндіча в Ізраїлі

Фото: скриншот відео

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що у замаху на фігуранта справи "Мідас" Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю перед обшуками Національного антикорупційного бюро (НАБУ), нібито є "український слід".

"Ну прямий (слід – ІФ-У). Ну якщо людина отримала в українському посольстві зброю, яку у неї потім вилучили?" - сказав він журналістам перед засіданням у залі суду.

За словами Коломойського, про це зізнався один з нападників. Бізнесмен повідомив, що обидва прибули в Ізраїль як громадяни України за тимчасовим захистом, після чого їх нібито завербували в посольстві України.

Коломойський повідомив, що справою займається служба внутрішньої безпеки Ізраїля.

Раніше Коломойський повідомляв, що на Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю скоєно спробу замаху на вбивство.

"Новину знаєте про Міндіча? Замах на нього був 28 числа. Спроба замаху. В Ізраїлі. Це була спроба вбивства, нападників заарештовано. В результаті поранили хатню робітницю. Переплутали з сусіднім будинком", - сказав він журналістам.

Трансляція судового засідання – на ютуб-каналі "5 канал".