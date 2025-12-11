Інтерфакс-Україна
Події
15:51 11.12.2025

Коломойський заявив про нібито "український слід" у замаху на Міндіча в Ізраїлі

1 хв читати
Коломойський заявив про нібито "український слід" у замаху на Міндіча в Ізраїлі
Фото: скриншот відео

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що у замаху на фігуранта справи "Мідас" Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю перед обшуками Національного антикорупційного бюро (НАБУ), нібито є "український слід".

"Ну прямий (слід – ІФ-У). Ну якщо людина отримала в українському посольстві зброю, яку у неї потім вилучили?" - сказав він журналістам перед засіданням у залі суду.

За словами Коломойського, про це зізнався один з нападників. Бізнесмен повідомив, що обидва прибули в Ізраїль як громадяни України за тимчасовим захистом, після чого їх нібито завербували в посольстві України.

Коломойський повідомив, що справою займається служба внутрішньої безпеки Ізраїля.

Раніше Коломойський повідомляв, що на Тимура Міндіча, який виїхав до Ізраїлю скоєно спробу замаху на вбивство.

"Новину знаєте про Міндіча? Замах на нього був 28 числа. Спроба замаху. В Ізраїлі. Це була спроба вбивства, нападників заарештовано. В результаті поранили хатню робітницю. Переплутали з сусіднім будинком", - сказав він журналістам.

Трансляція судового засідання – на ютуб-каналі "5 канал".

 

Теги: #замах #міндіч #ізраїль #коломойський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 10.12.2025
Посла України в Ізраїлі викликали до МЗС після критики на адресу Нетаньягу – ЗМІ

Посла України в Ізраїлі викликали до МЗС після критики на адресу Нетаньягу – ЗМІ

17:29 10.12.2025
Коломойський повідомив про спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі - ТСН

Коломойський повідомив про спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі - ТСН

11:34 10.12.2025
Посол Корнійчук: Ізраїлю не слід підтримувати терористів

Посол Корнійчук: Ізраїлю не слід підтримувати терористів

10:50 05.12.2025
Качка обговорив з президентом Ізраїлю безпекову ситуацію в Україні

Качка обговорив з президентом Ізраїлю безпекову ситуацію в Україні

17:22 04.12.2025
Качка: Україна та Ізраїль обговорили перспективи взаємодії в інвестиціях, енергетиці та ветеранській політиці

Качка: Україна та Ізраїль обговорили перспективи взаємодії в інвестиціях, енергетиці та ветеранській політиці

10:04 04.12.2025
Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

Качка обговорив з міністром сільського господарства Ізраїлю посилення діалогу щодо торгівлі зерновими культурами

09:53 04.12.2025
Перший пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років відкрито в Ізраїлі

Перший пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років відкрито в Ізраїлі

20:51 03.12.2025
В Ізраїлі встановили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

В Ізраїлі встановили пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

21:26 01.12.2025
ДОТ діяв професійно і етично при закупці бронежилетів у "Мілікон ЮА" - очільник АОЗ

ДОТ діяв професійно і етично при закупці бронежилетів у "Мілікон ЮА" - очільник АОЗ

10:11 27.11.2025
Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

ВАЖЛИВЕ

Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

Усі переговорні матеріали щодо вступу України в ЄС будуть передані Раді ЄС наступного тижня – Садовий

Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

ОСТАННЄ

Україна протягом року має посилити НАБУ і САП та реформувати ДБР - заява віцепрем'єра Качки та єврокомісара Кос

В Дарницькому районі Києва загинула людина через вибух, ще одна поранена

СБУ зірвала спробу підриву українського воїна під час фіктивного "побачення"

Програма субсидій книгарням на оренду приміщень заблокована Мінфіном - Кравчук

Усі переговорні матеріали щодо вступу України в ЄС будуть передані Раді ЄС наступного тижня – Садовий

Група дітей повернулася з ТОТ Херсонської області

Український прапор у центрі Покровська підняли штурмовики полку "Скеля"

Керівник підприємства підозрюється у заволодінні 2,5 млн грн "Укрзалізниці" на постачанні запчастин для локомотивів

Необхідно розширювати програму "1000 годин контенту" на видавництво книг в паперовому й електронному форматах - депутатка Кравчук

Окупанти скинули авіабомбу на магазин в Сумській області, двоє загиблих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА