Качка обговорив з президентом Ізраїлю безпекову ситуацію в Україні

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка обговорив з президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцоґом безпекову ситуацію в Україні.

"Тарас Качка відзначив змістовні переговори з представниками уряду та Кнесету щодо коротко- та довгострокових пріоритетів подальшої співпраці. Віцепрем’єр підкреслив, що досвід Ізраїлю є важливим для України у подоланні багатьох поточних викликів під час триваючої війни, та подякував ізраїльській стороні за підтримку й готовність до активного діалогу", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єра за результатами зустрічі.

Зі свого боку президент Герцоґ висловив сподівання на швидке відновлення миру в Україні та побажав сили й витривалості українському народові.

Крім того, на зустрічі посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський підкреслив важливість такого міністерського візиту, який відбувся вперше за чотири роки, і зазначив, що це важливий сигнал для активізації співпраці в різних сферах – від сільського господарства до фінансових послуг.

"Окрему увагу приділили безпековій ситуації в Україні, зокрема в контексті постійних обстрілів з боку рф енергетичної інфраструктури нашої країни. Президент Герцоґ висловив співчуття Україні та сім’ям загиблих українців унаслідок воєнних дій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше віцепрем’єр Тарас Качка обговорив з міністром економіки Ізраїлю Ніром Баркатом посилення економічного діалогу та обміну інноваціями, з міністром сільського господарства та розвитку сільських територій, членом Кабінету з питань безпеки Ізраїлю Аві Діхтер - стан сільськогосподарського сектору в Україні. Крім того, Україна та Ізраїль визначили подальші пріоритети співпраці під час засідання Міжурядової комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, зокрема, обговорили стан і перспективи взаємодії у сферах торгівлі та інвестицій, аграрного сектору, енергетики, охорони здоров’я, цифровізації.