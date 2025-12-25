Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом невідкладно підвищити грошове забезпечення військовослужбовців Сил оборони України набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 23 грудня, станом на 25 грудня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"В умовах повномасштабної агресії російської федерації, постійного зростання споживчих цін та інфляції, чинний рівень базового грошового забезпечення вже не повною мірою відповідає ризикам, психологічному навантаженню та внеску, який роблять захисники у збереження державності", - йдеться в петиції.

Авто петиції вважає, що базове грошове забезпечення у 21 тис. грн не дозволяє військовому створити фінансовий резерв для родини, покрити витрати на якісне додаткове спорядження та відповідати стандартам життя країни, яку він захищає.

У зв’язку з цим, уряд просять встановити мінімальний поріг базового забезпечення на рівні не нижче трьох середніх зарплат по Україні (приблизно 60 000 - 65 000 грн), зокрема: розробити та впровадити механізм невідкладного підвищення посадових окладів та окладів за військовими званнями (але не нижче 60 000 грн.), відійшовши від застарілої системи нарахувань; провести індексацію грошового забезпечення відповідно до реального рівня інфляції; забезпечити прозорість нарахувань, щоб кожен захисник мав чітке розуміння структури своїх виплат; у невідкладному порядку розробити відповідні зміни до державного бюджету на 2026 рік.

Як повідомлялося, 22 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям як мінімум удвічі набрала необхідної для розгляду кількості голосів. У відповідь тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання подальшого підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців має опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових спроможностей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони.

21 серпня ще одна петиція на сайті Кабміну із закликом підвищити основні види грошового забезпечення військовослужбовців до 42 тис. грн/міс. набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповідь прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що кошти держбюджету насамперед спрямовуються на військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. Вона додала, що мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця ЗСУ, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 тис. грн на місяць.

2 жовтня депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") повідомив, що пропонує передбачити підвищення до 50 тис. грн мінімальне грошове забезпечення військових у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

На початку грудня міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, але будуть запроваджені нові контракти з покращеними фінансовими умовами.