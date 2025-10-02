Депутат Гончаренко пропонує підвищити до 50 тис. грн мінімальну зарплату військових у 2026 р.

Фото: Генштаб ЗСУ

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") пропонує передбачити підвищення до 50 тис. грн мінімального грошового забезпечення військових у проєкті державного бюджету на 2026 рік.

"Зарплата військових у 2026 році має бути не менше 50 000 грн. Подав відповідну правку в законопроєкт про бюджет-2026. Запропонував збільшити видатки на військових і зменшити їх на "Єдиний марафон" (який, нагадаю, оплачується з бюджету) та розвиток мережі доріг", - написав Гончаренко в мережі Facebook.

Зокрема, пропонується унормувати, що в 2026 році грошове забезпечення військовослужбовців не може становити менше 50 тис. грн.

Як повідомлялося, 22 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям як мінімум удвічі набрала необхідної для розгляду кількості голосів. У відповідь тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання подальшого підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців має опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових спроможностей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони.

21 серпня ще одна петиція на сайті Кабміну із закликом підвищити основні види грошового забезпечення військовослужбовців до 42 тис. грн./міс. я набрала необхідної для розгляду кількості голосів. У відповідь на петицію прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що кошти державного бюджету насамперед спрямовуються на військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. Вона додала, що мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця ЗСУ, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 тис грн на місяць.