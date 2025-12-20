Інтерфакс-Україна
15:59 20.12.2025

Португалія може розмістити свої сили в Україні і брати участь в миротворчих місіях, але сьогодні це ще не передбачено, - прем'єр

Португалія може розмістити свої сили в Україні і брати участь в миротворчих місіях, але сьогодні це ще не передбачено, - прем'єр
Фото: @luismontenegro Facebook

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру заявив, що Португалія зможе взяти участь у миротворчій місії в Україні, але лише після припинення війни і наразі такий мандат ще не передбачений.

"Це позиція ЄС і позиція Португалії: ми не хочемо бути тут під час війни, але в Коаліції охочих Португалія бере участь і буде брати участь в операціях забезпечення миру. І в контексті миротворчої місії, в контексті гарантії безпеки НАТО разом з португальськими військовими може розмістити свої сили на території України, наприклад, також разом з Латвією, Литвою, і брати участь в миротворчих місіях і забезпечувати безпеку, - сказав Монтенегру на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в суботу в Києві.

За його словами, Португалія "завжди буде підтримувати і брати участь в миротворчих місіях і в місіях забезпечення безпеки, але сьогодні цього ще не передбачено". "Але коли ця проблема буде розглядатися, Португалія завжди зможе взяти в них участь", - додав голова портуальського уряду.

"Зараз Португалія надає свою допомогу в сфері розробки підводних дронів. А в майбутньому, звичайно, ми можемо взяти участь в операціях на землі для забезпечення безпеки України. Це наша відповідальність", - додав Монтенергу.

