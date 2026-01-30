Інтерфакс-Україна
Події
11:06 30.01.2026

Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

2 хв читати
Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

Міністр оборони України Михайло Федоров та віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обговорили поглиблення оборонної співпраці, зокрема у секторі "посилення ППО, розвитку дронів та передання авіації".

"Подякував партнерам за стратегічну підтримку України. Польща відіграє ключову логістичну роль — через її територію надходить близько 90% міжнародної допомоги, зокрема, для зміцнення енергетичної стійкості України", - зазначив Федоров у телеграм-каналі у п'ятницю

За його словами, під час спілкування міністри зосередилися на таких напрямах співпраці:

1. Спільні оборонні проєкти та європейські механізми. "Вдячний Польщі за участь у PURL і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів. Окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО — Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО", - написав Федоров, коментуючи цей напрямок.

2. Посилення "малої" ППО. За словами міністра оборони України, "польські технології вже є важливою частиною "малої" нашої ППО. Готові розвивати співпрацю далі та розширювати радарне поле".

3. Авіаційні спроможності. "Окремо обговорили передання Україні літаків МіГ-29 — важливий складник для захисту нашого неба. Польща вже передала такі винищувачі у 2023 році. Спільно працюватимемо над їх модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей", - написав Федоров стосовно авіаційної складової співпраці.

"Зі свого боку, готові ділитися українськими рішеннями — зокрема, у сфері протидії "шахедам". Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська", - наголосив Федоров.

Також міністр висловив вдячність Польщі за плідну співпрацю та підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Теги: #польща #співпраця #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 29.01.2026
Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві - посольство

Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві - посольство

17:41 29.01.2026
Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві

Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві

10:55 26.01.2026
На кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних

На кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних

05:25 26.01.2026
Зеленська зустрілась з першими леді Литви та Польщі

Зеленська зустрілась з першими леді Литви та Польщі

19:00 25.01.2026
Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

02:10 24.01.2026
Україна та Франція посилять співпрацю щодо підтримки українських ветеранів

Україна та Франція посилять співпрацю щодо підтримки українських ветеранів

02:28 23.01.2026
Кошта: ЄС готовий продовжувати конструктивну співпрацю з США, захищаючи свої інтереси

Кошта: ЄС готовий продовжувати конструктивну співпрацю з США, захищаючи свої інтереси

01:20 23.01.2026
Україна та Польща узгодили у Давосі першочергові кроки з підготовки URC-2026

Україна та Польща узгодили у Давосі першочергові кроки з підготовки URC-2026

19:13 22.01.2026
Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

12:51 19.01.2026
"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

ОСТАННЄ

Петиція про заміну в Києві освітлення під’їздів на світильники з датчиками руху не набрала необхідних голосів

Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

Поліція отримала численні повідомлення про мінування держустанов, навчальних закладів і підприємств у Києві

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру

УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів НМТ-2026 та схеми нарахування балів

Українська асоціація студентів пропонує відзначати День українського студентства 29 січня - УІНП

Мінветеранів: понад 2 тис. військових та ветеранів пройшли обстеження очей і отримали лікування за програмою "Повернемо зір Захисникам"

Два супермаркети "Сільпо" на Троєщині тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи

СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА