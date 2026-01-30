Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

Міністр оборони України Михайло Федоров та віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обговорили поглиблення оборонної співпраці, зокрема у секторі "посилення ППО, розвитку дронів та передання авіації".

"Подякував партнерам за стратегічну підтримку України. Польща відіграє ключову логістичну роль — через її територію надходить близько 90% міжнародної допомоги, зокрема, для зміцнення енергетичної стійкості України", - зазначив Федоров у телеграм-каналі у п'ятницю

За його словами, під час спілкування міністри зосередилися на таких напрямах співпраці:

1. Спільні оборонні проєкти та європейські механізми. "Вдячний Польщі за участь у PURL і готовність спільно реалізувати оборонні проєкти з фокусом на розвиток дронів. Окремо відзначив роль Спільного Центру НАТО — Україна JATEC у Польщі як платформи для аналізу досвіду війни, обміну знаннями та впровадження стандартів НАТО", - написав Федоров, коментуючи цей напрямок.

2. Посилення "малої" ППО. За словами міністра оборони України, "польські технології вже є важливою частиною "малої" нашої ППО. Готові розвивати співпрацю далі та розширювати радарне поле".

3. Авіаційні спроможності. "Окремо обговорили передання Україні літаків МіГ-29 — важливий складник для захисту нашого неба. Польща вже передала такі винищувачі у 2023 році. Спільно працюватимемо над їх модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей", - написав Федоров стосовно авіаційної складової співпраці.

"Зі свого боку, готові ділитися українськими рішеннями — зокрема, у сфері протидії "шахедам". Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська", - наголосив Федоров.

Також міністр висловив вдячність Польщі за плідну співпрацю та підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.