Зеленська зустрілась з першими леді Литви та Польщі

Перша леді України Олена Зеленська у Вільнюсі провела зустріч із першими леді Литви і Польщі Діаною Наусєдєнє та Мартою Навроцькою, повідомляє Офіс президента.

"За роки роботи Саміту перших леді та джентльменів нам вдалося привернути увагу до болючих міжнародних тем – війни та безпеки дітей, стійкості, ментального здоров’я, освіти. Рада почути пропозиції щодо наступного, шостого саміту, який уже починаємо готувати", – зазначила перша леді України.

Крім того, у Вільнюсі відбулася перша зустріч дружини президента України з дружиною президента Польщі Мартою Навроцькою.

"Щиро рада нашій першій особистій зустрічі. Дякую Польщі та її громадянам за всебічну принципову підтримку України з початку повномасштабної війни, за рішучу позицію на міжнародній арені", – сказала Зеленська.

Перша леді України наголосила, що на зближення країн серед багатьох інших напрямів працює і культурна дипломатія. У співпраці з польськими установами відкриті вже 19 українських книжкових поличок та 12 аудіогідів українською мовою, також триває співпраця з польськими університетами щодо приєднання до Глобальної коаліції українських студій.

"Дякую за відеозвернення до п’ятого Саміту перших леді та джентльменів. Його темою була освіта, і як один із результатів у 21 школі Польщі вже пройшли 17 уроків миру: польські підлітки змогли переглянути знятий до саміту фільм про історії своїх українських однолітків "Знімки з України". Україна і Польща мають використовувати кожну можливість зрозуміти й прийняти одна одну і не давати шансу тим, хто хотів би розсварити наші народи", – сказала Зеленська.

Також перші леді України і Литви відвідали Національний музей Литви й оглянули експозицію, присвячену Січневому повстанню 1863-1864 років – рухові за визволення від Російської імперії, у якому разом із поляками та литовцями брали участь і українці.

"У нас було багато спільних сторінок, і серед них спільна визвольна боротьба проти імперій – спочатку російської, потім радянської. Наші країни пережили спільний непростий досвід, який варто почути, зрозуміти й запам’ятати, щоб зберегти незалежність наших країн і себе в них", – наголосила перша леді.

