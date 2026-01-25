Інтерфакс-Україна
Події
10:03 25.01.2026

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

1 хв читати
Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія за тиждень випустила понад 1,7 тис. ударних дронів, 1,3 тис. керованих авіабомб та 69 ракет, головними цілями атак залишаються енергетика, критична інфраструктура та житлові будинки.

"Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 1 700 ударних дронів, більш ніж 1 380 керованих авіабомб та 69 ракет різних типів. Кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що у Вільнюсі координується з партнерами — Литвою та Польщею: "Працюємо з кожним лідером, щоб посилювати Україну. Всі мають чітко усвідомлювати, яка загроза йде з Росії, і саме наші народи розуміють це найкраще. Дякую всім, хто допомагає нам стояти міцно".

Теги: #атаки_рф #статистика

