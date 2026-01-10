Пасажиропотік через кордон за тиждень після Нового року підскочив на 27% – дані Держприкордонслужби
Пасажиропотік через український кордон у перший тиждень після Нового року, з 3 по 9 січня, підскочив приблизно на 27% – до 598 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.
Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 258 тис. (для порівняння не враховані дані за 7 січня у зв’язку із відсутності статистики Держприкордонслужби за 30 грудня) з 223 тис. тижнем раніше, тоді як зростання на в’їзд був ще суттєвішим – до 271 тис. зі 184 тис.
Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, цього тижня, також зросло до 95 тис. з 77 тис. тижнем раніше, а потік машин із гуманітарними вантажами – до 342 з 268.
За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 суботи на кордоні із Польщею більше всього легкових авто та автобусів очікували проїзду на виїзд з України на ПП "Краківець" – 45 та 8. Черга на ПП "Устилуг" складала 25 авто, на ПП "Угринів" – 15 авто, а на ПП "Шегині" – 12 автобусів.
Проходження кордону зі Словаччиною у ПП "Ужгород" очікували 25 легкових машин та 7 автобусів, у ПП "Малий Березний" – 5 машин.
На кордоні з Угорщиною невелика черга у 5 авто була тільки на ПП "Тиса", тоді як незвично значні черги були зафіксовані у ПП "Порубне" та "Дякове" на кордоні з Румунією – відповідно 50 та 35 авто, а також на ПП "Мамалига" на кордоні із Молдовою – 35 машин.
Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні дорівнюють минулорічним. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 302 тис. людей, а в’їхало 292 тис, тоді як цього тижня – відповідно 295 тис. та 303 тис., хоча потік машин торік був вищим – 117 тис. проти 109 тис., що ймовірно пов’язано із погодними умовами.
Торік в цей тиждень було зафіксовано зростання пасажиропотоку на 16,9%, але наступного тижня було зафіксовано його зниження на 13,3%.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.
За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 195 тис.
Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболев, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 11 грудня 2025 року оцінювалась в 5,311 млн (на 14 листопада – 5,331 млн), а загалом у світі - у 5,860 млн (5,850 млн).
У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.
Перетини західного кордону України, тис.:
|Дата
|з України
|у т.ч. у Польщу
|в Україну
|у т.ч. українці
|кількість авто
|гуманіт. авто, шт
|09.01
|37
|23
|35
|32
|14
|65
|08.01
|35
|22
|31
|28
|14
|55
|07.01
|37
|25
|32
|30
|14
|56
|06.01
|38
|26
|39
|35
|14
|53
|05.01
|42
|27
|55
|52
|16
|53
|04.01
|52
|35
|61
|57
|19
|53
|03.01
|54
|35
|50
|45
|18
|63
|02.01
|41
|25
|31
|27
|13
|57
|01.01
|15
|9
|11
|9
|6
|15
|31.12
|22
|12
|22
|12
|9
|15
|30.12
|29.12
|48
|32
|41
|38
|16
|58
|28.12
|53
|34
|43
|39
|17
|68
|27.12
|53
|32
|36
|31
|16
|55
Дані: Держприкордонслужба