19:55 10.01.2026

Пасажиропотік через кордон за тиждень після Нового року підскочив на 27% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український кордон у перший тиждень після Нового року, з 3 по 9 січня, підскочив приблизно на 27% – до 598 тис., свідчать дані Держприкордонслужби.

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 258 тис. (для порівняння не враховані дані за 7 січня у зв’язку із відсутності статистики Держприкордонслужби за 30 грудня) з 223 тис. тижнем раніше, тоді як зростання на в’їзд був ще суттєвішим – до 271 тис. зі 184 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, цього тижня, також зросло до 95 тис. з 77 тис. тижнем раніше, а потік машин із гуманітарними вантажами – до 342 з 268.

За даними Держприкордонслужби, станом на 18:00 суботи на кордоні із Польщею більше всього легкових авто та автобусів очікували проїзду на виїзд з України на ПП "Краківець" – 45 та 8. Черга на ПП "Устилуг" складала 25 авто, на ПП "Угринів" – 15 авто, а на ПП "Шегині" – 12 автобусів.

Проходження кордону зі Словаччиною у ПП "Ужгород" очікували 25 легкових машин та 7 автобусів, у ПП "Малий Березний" – 5 машин.

На кордоні з Угорщиною невелика черга у 5 авто була тільки на ПП "Тиса", тоді як незвично значні черги були зафіксовані у ПП "Порубне" та "Дякове" на кордоні з Румунією – відповідно 50 та 35 авто, а також на ПП "Мамалига" на кордоні із Молдовою – 35 машин.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні дорівнюють минулорічним. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 302 тис. людей, а в’їхало 292 тис, тоді як цього тижня – відповідно 295 тис. та 303 тис., хоча потік машин торік був вищим – 117 тис. проти 109 тис., що ймовірно пов’язано із погодними умовами.

Торік в цей тиждень було зафіксовано зростання пасажиропотоку на 16,9%, але наступного тижня було зафіксовано його зниження на 13,3%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 195 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболев, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 11 грудня 2025 року оцінювалась в 5,311 млн (на 14 листопада – 5,331 млн), а загалом у світі - у 5,860 млн (5,850 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт
09.01 37 23 35 32 14 65
08.01 35 22 31 28 14 55
07.01 37 25 32 30 14 56
06.01 38 26 39 35 14 53
05.01 42 27 55 52 16 53
04.01 52 35 61 57 19 53
03.01 54 35 50 45 18 63
02.01 41 25 31 27 13 57
01.01 15 9 11 9 6 15
31.12 22 12 22 12 9 15
30.12            
29.12 48 32 41 38 16 58
28.12 53 34 43 39 17 68
27.12 53 32 36 31 16 55

Дані: Держприкордонслужба

 

