Інтерфакс-Україна
Події
18:19 02.01.2026

За 2025 рік прикордонники зупинили 1400 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю

1 хв читати
Протягом 2025 року на кордоні з Білоруссю було затримано приблизно 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченку в ефірі телемарафону.

"Найбільше спроб перетину кордону залишається на кордоні з країнами Європейського Союзу, на напрямку кордону з Білоруссю також є спроби незаконного перетину кордону. І ми цих порушників затримуємо. У 2025 році затримано близько 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон на цьому напрямку", - сказав Демченко.

Він також зазначив, що наразі кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася порівняно з літнім періодом.

