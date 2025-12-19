Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік". Вони приймуть рішення, як реагувати

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік" - вони приймуть рішення, як їм реагувати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Завершується переміщення "Орешника" на території Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати", — сказав Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві у п'ятницю.