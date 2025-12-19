Інтерфакс-Україна
Події
14:33 19.12.2025

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік". Вони приймуть рішення, як реагувати

1 хв читати
Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік". Вони приймуть рішення, як реагувати
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі  розташований російський "Орєшнік" - вони приймуть рішення, як їм реагувати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Завершується переміщення "Орешника" на території Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати", — сказав Зеленський на спільній з президентом Польщі Каролем Навроцьким пресконференції у Варшаві у п'ятницю.

Теги: #білорусь #орєшнік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 18.12.2025
Рада закликала Міжнародний паралімпійський комітет заборонити участь представників РФ та Білорусі у спортивних змаганнях

Рада закликала Міжнародний паралімпійський комітет заборонити участь представників РФ та Білорусі у спортивних змаганнях

00:33 15.12.2025
Міжнародна федерація шахів має намір допустити росіян до турнірів із національною символікою

Міжнародна федерація шахів має намір допустити росіян до турнірів із національною символікою

19:39 14.12.2025
МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

07:55 14.12.2025
Спецпосланець Трампа повідомив про ймовірне звільнення близько 1000 політичних в'язнів у найближчі місяці

Спецпосланець Трампа повідомив про ймовірне звільнення близько 1000 політичних в'язнів у найближчі місяці

00:03 14.12.2025
Опубліковано список громадян Білорусі, яких разом з п'ятьма українцями відпустили з в'язниць в Україну

Опубліковано список громадян Білорусі, яких разом з п'ятьма українцями відпустили з в'язниць в Україну

16:50 13.12.2025
Коордштаб: Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них – українці і білоруські діячі Марія Александрова, Віктор Бабаріко та інші

Коордштаб: Білорусь передала Україні 114 цивільних громадян, серед них – українці і білоруські діячі Марія Александрова, Віктор Бабаріко та інші

15:51 13.12.2025
Лукашенко помилував 123 іноземців, з Білорусі на свободу повернуться п'ять українців

Лукашенко помилував 123 іноземців, з Білорусі на свободу повернуться п'ять українців

14:46 13.12.2025
США знімають санкції з білоруського калію

США знімають санкції з білоруського калію

12:44 12.12.2025
Бідний про рішення МОК щодо юнацького спорту: РФ використовує тиск, підкуп та шантаж для потрібних для себе рішень

Бідний про рішення МОК щодо юнацького спорту: РФ використовує тиск, підкуп та шантаж для потрібних для себе рішень

05:20 02.12.2025
Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

ВАЖЛИВЕ

Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський

Навроцький: Мир в Україні не може бути досягнутий без президента США Трампа

ОСТАННЄ

СБУ уразила вже третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі - джерело

Українська і польська незалежність є гарантом свободи та безпеки усіх націй в цій частині Європи – Зеленський

До шістьох людей зросла кількість постраждалих від російських ударів по Запоріжжю – Нацполіція

Рішення ЄС про EUR90 млрд є перемогою для України — Зеленський

Прем'єр Польщі про кредит ЄС для України: Завжди краще мати хоч щось, ніж нічого

Вирішуючи з Україною спільні питання національної пам'яті, ми позбавляємо РФ можливості розділити нас - Навроцький

Україна буде рада бачити польські компанії у відбудові держави – Зеленський

Навроцький дав зрозуміти, що підтримує передачу МіГ-29, якщо Польща отримає від України антидронові технології

Навроцький передав Зеленському враження поляків, що їхня допомога Україні не була належно оцінена

Україна може запропонувати Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА