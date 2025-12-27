Інтерфакс-Україна
Події
12:38 27.12.2025

Росія, імовірно, розміщує "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі – ЗМІ

Росія, імовірно, розміщує нові гіперзвукові балістичні ракети "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі неподалік міста Кричев – такого висновку дійшли два американські дослідники на основі супутникових знімків, повідомляє Reuters.

"Москва, ймовірно, розміщує нові ядерні гіперзвукові балістичні ракети на колишній авіабазі на сході Білорусі, що може посилити здатність Росії доставляти ракети по всій Європі, виявили двоє американських дослідників, вивчаючи супутникові знімки. Оцінка дослідників загалом відповідає висновкам розвідки США, повідомила особа, знайома з справою", йдеться у повідомленні Reuters.

Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Мідлбері в Каліфорнії та Декер Евелет з дослідницької та аналітичної організації CNA у Вірджинії виявили потенційне розташування "Орєшніка" за знімками комерційної супутникової компанії Planet Labs. Льюїс і Евелет заявили, що на 90% впевнені, що пускові установки "Орєшніка" будуть розміщені на колишній авіабазі поблизу Кричева – приблизно за 307 км на схід від Мінська і за 478 км на південний захід від Москви.Американські дослідники заявили, що аналіз зображень Planet Labs виявив поспішне будівництво, яке розпочалося між 4 і 12 серпня і мало ознаки, характерні для російської стратегічної ракетної бази.

Одним із "незаперечних доказів" на фотографії від 19 листопада є "військовий залізничний перевантажувальний пункт", оточений огорожею, до якого поїздом можна доставляти ракети, їхні мобільні пускові установки та інші компоненти, зазначив Евелет.

Іншою особливістю, за словами Льюїса, є заливка бетонної площадки в кінці злітно-посадкової смуги, яка потім була покрита землею, що, на його думку, "відповідає замаскованому пусковому пункту".

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко минулого тижня повідомив про взяття на бойове чергування російського ракетного комплексу "Орєшнік".

