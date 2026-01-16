Ворог окупував Красногірське та просунувся у кількох населених пунктах Запорізької та Донецької областей - DeepState

Інтерфакс-Україна
Ворог встановив контроль над селом Красногірське Гуляйпільського району Запорізької області, просунувся у сусідньому Гуляйполі Пологівського району, а також поблизу села Привільне Гуляйпільського району та села Залізнянське Бахмутського району Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог окупував Красногірське, а також просунувся у Гуляйполі, поблизу Привільного та Залізнянського", - йдеться в повідомленні проєкту в четвер у Телеграм.

Згідно з мапами проєкту: У Гуляйпільському районі (Красногірське та Привільне) окупанти захопили за добу 20,71 кв км червоної зони при скороченні сірої на 15,35 кв км., при тому Красногірське перебуває в "червоній зоні" повного контролю ворога; У Пологівському районі (Гуляйполе) червона зона зросла на 20,71 кв км, сіра зона скоротилась на 0,18 кв км.; У Бахмутському районі (Залізнянське) червона зона зросла на 4,10 кв км, а сіра зона – на 2,72 кв км.

Сумарно площа контролю ворога зросла за добу на 45,52 кв км, "сіра зона" натомість зменшилась на 12,81 кв км.

