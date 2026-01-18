Інтерфакс-Україна
Події
22:22 18.01.2026

CEO YASNO: у Києві тривають екстрені відключення електроенергії, країна переходить на графіки з 4,5–5 черг

2 хв читати

У Києві тривають екстрені відключення електроенергії, водночас країна переходить на графіки з 4,5–5 черг замість попередніх понад 4 черг, повідомив гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, у столиці наразі орієнтовно 3 години зі світлом і 10 годин без світла, проте ситуація різниться від району до району. Багато аварій виникає безпосередньо у прибудинкових мережах, і у таких випадках необхідно звертатися до ЖЕКу або ОСББ.

"Електрик проводить огляд і робить висновки. Якщо проблема на домі — виправляє її. Якщо проблема з мережами — ЖЕК/ОСББ подають заявку до мереж", — зазначив Коваленко.

У Дніпрі та області відновлювальні роботи відбуваються за графіком, але загалом по країні змінилася ситуація в енергосистемі. Раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, нині країна починає жити за графіками з 4,5–5 черг.

"Що це означає? Максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень - неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці в Facebook.

За словами Коваленка, навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність, оскільки дозволяє мешканцям орієнтуватися та розуміти, коли електропостачання відновиться. Він наголосив, що довгі відключення не пов’язані з роботою енергетиків, а є наслідком цинічних атак Росії.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/186tgQMp5G/?mibextid=wwXIfr

Теги: #графіки #черги #відключення #енергопостачання

