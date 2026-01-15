Інтерфакс-Україна
Події
21:20 15.01.2026

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

На територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у четвер.

Зокрема, перший віцепремʼєр — міністр енергетики Денис Шмигаль призначений керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

"Уряд запустив постійно діючі штаби: загальнодержавний та окремий для міста Києва та Київської області. Вони 24/7 координуватимуть дії енергетиків, комунальних служб, ДСНС, органів місцевої влади та центральних органів виконавчої влади", - додала вона.

Крім того, премʼєр повідомила, що на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години. 

Зокрема, під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу.

"Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади", - наголосила вона.

Також буде дозволено рух приватного транспорту.

"Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що Сили безпеки й оборони забезпечать контроль і громадський порядок.

 

Теги: #комендантська_година #премєр #енергопостачання

