20:49 18.01.2026

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

Фото: Київська ОВА

РФ продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру, водночас для відновлення мереж та об’єктів генерації задіяні майже 58 тисяч працівників, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній", - зазначив президент.

Для Києва, де ситуація дуже складна, додатково залучені 50 бригад з усієї країни. Щодо будинків без опалення необхідне обладнання та бригади направляються практично в ручному режимі. Складна ситуація також на Київщині, особливо у північній частині області та Бориспільському районі.

Зеленський окремо відзначив прикордонні та прифронтові регіони, де ремонти ускладнені через постійні обстріли: "Харків, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя - окрема увага цим регіонам. Було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці".

 

