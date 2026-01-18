Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників
РФ продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру, водночас для відновлення мереж та об’єктів генерації задіяні майже 58 тисяч працівників, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Фактично цілодобово й тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси Укрзалізниці та інших державних компаній", - зазначив президент.
Для Києва, де ситуація дуже складна, додатково залучені 50 бригад з усієї країни. Щодо будинків без опалення необхідне обладнання та бригади направляються практично в ручному режимі. Складна ситуація також на Київщині, особливо у північній частині області та Бориспільському районі.
Зеленський окремо відзначив прикордонні та прифронтові регіони, де ремонти ускладнені через постійні обстріли: "Харків, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя - окрема увага цим регіонам. Було багато роботи на Полтавщині та в Одесі, щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці".