19:51 18.01.2026
"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України
НЕК "Укренерго" в понеділок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.
" Завтра, 19 СІЧНЯ, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.
Ситуація в енергосистемі може змінитись.
Причиною для запровадження заходів обмеження називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.