Інтерфакс-Україна
Події
19:51 18.01.2026

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

1 хв читати
"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" в понеділок обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

" Завтра, 19 СІЧНЯ, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Ситуація в енергосистемі може змінитись.

Причиною для запровадження заходів обмеження називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

 

Теги: #енергозабезпечення #обмеження

