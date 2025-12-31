Кабмін продовжив обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026р.

Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити обмеження експорту лісу та металобрухту до кінця 2026 року, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Рішення передбачає режим ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді. Це дозволяє зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у середу.

За її словами, металобрухт є критично важливою сировиною для української металургії та ливарної галузей.

"Попри дію експортного мита, експорт брухту зростав — часто транзитом до третіх країн без створення доданої вартості для України. Внутрішня переробка, навпаки, забезпечує робочі місця, податкові надходження та продукцію, необхідну для оборони й відбудови. Також використання брухту в металургійному виробництві зменшує викиди СО2, що є важливим з огляду на вимоги ЄС", - додала прем’єр.

Щодо деревини, за її словами, уряд продовжив частину обмежень, запроваджених наприкінці жовтня.

"За час повномасштабної війни обсяги лісозаготівлі суттєво скоротилися через бойові дії. Водночас деревообробні підприємства стикаються з дефіцитом сировини й вимушено простоюють, а для багатьох сільських громад дрова залишаються ключовим ресурсом для опалення взимку", - написала вона.

Свириденко наголосила, що продовження обмежень експорту сировини підтримує українське виробництво, зменшує тиск на довкілля та зміцнює енергетичну безпеку громад.