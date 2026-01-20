Інтерфакс-Україна
13:11 20.01.2026

Українські виробники ліфтів у 2025р збільшили обсяги виробництва на 25% - Кисилевський

Українські виробники ліфтів торік збільшили обсяги виробництва на 25%, до 990 шт., збільшивши свою частку на внутрішньому ринку з 30% до 40%, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Обсяг українського виробництва у 2025 році - 990 ліфтів. Імпортери все ще займають більше половини українського ринку ліфтів, тому потенціал для зростання у 2026 році значний. Водночас для замовників придбання українського ліфта - це якість, наявність сервісу і запчастин", - пояснив він.

За оцінками виробників і Асоціації ліфтовиків України, головні факторами, які вплинули на темпи відновлення галузі, стала додана у серпні 2025 року вимога щодо локалізації у публічних закупівлях та участь протягом всього року у програмі компенсації 15% вартості української техніки.

"Рівень локалізації, який у 2025 році вимагався під час публічних закупівель української техніки, становив 25%. З 2026 року цей показник зріс до 30%. Це допомагає українським виробникам ліфтів відвойовувати внутрішній ринок у китайських та турецьких конкурентів в сегменті закупівель державних і комунальних замовників", - зазначив Кисилевський у Facebook.

За словами нардепа, участь у програмі компенсації 15% вартості української техніки вимагає рівня локалізації не менше 40%, і всі провідні українські виробники ліфтів відповідають цим вимогам. Зокрема, ліфти заводу "Карат Ліфткомплект" мають локалізацію 70%, завод "Євроформат" - 60%, "Укрліфтсервіс" - 55%.

Теги: #кисилевський #ліфт #виробництво

